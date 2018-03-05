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﻿Twins撐Shine紅館騷 阿Sa猛讚天佑靚仔

2018-03-05 列印
■左起：阿嬌、阿Sa、又南和天佑在舞台上談笑風生。
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　　Shine紅館演唱會尾場前晚舉行，兩位成員徐天佑及黃又南邀得在02年於樂壇頒獎禮，同台奪得組合獎的Twins及at17兩隊組合擔任表演嘉賓，天佑更在台上向老婆深情告白：「不知你願不願意每日起牀張開眼時，見到那個就是我？」

  Twins成員阿嬌（鍾欣潼）及阿Sa（蔡卓妍）現身時，觀眾掌聲雷動，又南恭喜阿嬌獲男友求婚成功，阿嬌害羞地說︰「講呢啲！」阿Sa就即場爆料，指當年的初戀男友和天佑很似樣，大讚天佑比城城靚仔，又笑言︰「即係我嘅初戀男友似郭富城啦！」

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