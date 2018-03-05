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﻿Stephy拒透露 Kary腹中BB性別

2018-03-05 列印
■已有兩位契仔的Stpehy盼有契女。
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　　鄧麗欣（Stephy）昨日出席慈善步行活動時，被問到懷孕逾5個月的好姊妹吳雨霏（Kary）聚會事宜，Stephy稱很久沒見Kary，又指早前聚會見到Kary懷孕後不算胖了很多，幸福滿面很開心呢！

　　問到知否Kary腹中BB性別？曾爆楊愛瑾（Miki）佗男丁的Stephy叫記者向Kary查詢，自己上次並非有意「搶先」透露，今次「死都不會講」，並打算送贈灰色、中性兼有型的禮物給Kary的BB。

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