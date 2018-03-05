薛凱琪扮侍應 臨陣學越南話
有人拆除地磚疑補鑊 司馬文懶理地台危及斜坡 團體今向地政署投訴
立法會補選將於周日（三月十一日）舉行，參選人之一的南區區議員司馬文，其西貢村屋寓所被揭佔用官地並僭建大地台一事，持續發展。他面對質疑，一直以「擠牙膏」方式回應，早前地政署發警告信下令拆除大地台上的地燈...
2018-03-05
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栗戰書料成全國人大委員長 人大開幕審議憲法修正案
第十三屆全國人大會議今天在北京正式開幕，而全國政協會議已經於周六在北京召開，「兩會」期間決定多項中央部委的人事任命。當中，十三屆全國人大一次會議，昨日上午舉行主席團會議，預料將成為全國人大委員長的栗戰書等十人，獲推選為主席團常務主席，亦確定議程及審議憲法修正草案。 全國人大一次會議發言人張業遂指這次修改憲法的原則是堅持黨的領導；嚴格依法按程序進行；充份發揚民主，廣泛凝聚共識，確保反映人民意志，得到人民擁護；以及堅持對憲法作部份修改，不作大改的原則。中共中央建議刪除憲法中，國家主席及副主席不可連續任職兩屆的條文，在全國人大記者會上有記者問到，會否令習近平能夠終身任職。發言人稱...
2018-03-05
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蘋果新總部有陷阱 員工常撞上玻璃牆
蘋果在美國加州的新總部「蘋果園區」（Apple Park）因為大量採用玻璃牆壁，令員工不斷「撞牆」，甚至有員工因撞牆受傷而要送醫治理，是名副其實的美麗陷阱！ 蘋果新總部聘有一萬三千名員工，至今已出現至...
2018-03-05
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MALIBU每呎14347元搶攻
日出康城今年有多個新盤推出，區內今年頭炮盤「MALIBU」公佈首批320伙價單，發展商提供最高21.5%折扣，折實均價為14,347元，折扣後一房戶最平可以536.1萬元入場。 會德豐地產常務董事黃光...
2018-03-03
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一月出招即重登按揭四哥 渣打首年定息暫不變
最初在大行H按（拆息按揭）攻勢凌厲、個別中小行定息按揭計劃夠吸引下，渣打香港的按揭市佔率不斷被蠶食，於是該行在1月出招，推出震撼價定按反擊，並迅即在二月重奪按揭四哥之位。現面對其他大行加入定按戰團，渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，該行暫維持首年定息1.68厘不變，但會視乎個別情況作出調整。 渣打集團（2888）去年的數碼化投資與前年相若，達15億美元（117億港元），她指，今年集團會繼續這方面投資。 渣打於1月10日宣佈推出兩年定按計劃，首年定息1.68厘、次年為2.15厘。禤惠儀表示，該行1月所推的定按計劃反應理想，至今在新做按揭中有多達30至40%為定按，相信未來...
2018-03-05
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鶴臣擺「水」馬陣死守 頂紅魔半場
水晶宮正受鋒線傷兵問題困擾，迫使領隊鶴臣勢在今晚英超主場對曼聯大打守勢足球。紅魔近期表現慢熱，料今仗亦憑後勁取勝，半場敲「和」有著數，全場則敲客勝。（now621台、LeSports HK App周二凌晨4:00直播） 今仗水晶宮有英超入四球的前鋒韋費特沙夏、域咸、中場卡比耶、祖爾禾特和巴卡利沙高等攻擊球員因傷倦勤，唯一好消息是後衛馬田基利傷瘉復出，正好代替因借用條款不能倒戈的科素文沙。因此，鶴臣勢於後防泊大巴求一分。 近五次地頭對紅魔，水晶宮三次半場打和，曼聯各戰線近五仗又有四次半場未分勝負，故今晚在上半場打和亦不足為奇。不過，紅魔各賽事近五仗三勝一和一負狀態較佳...
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Galaxy S9/S9+ 人像AR搶Fun
今屆《MWC》通訊展不乏手機新作，當中Samsung年度頭炮Galaxy S9/S9+最為矚目，除了裝有F1.5/F2.4雙光圈的12MP主鏡頭，自動因應拍攝環境而轉換，更可以拍出960fps超慢動作...
2018-03-05
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名人雲集慈善晚宴 諸葛紫岐暢談「造人」大計
何正德與林恬兒伉儷、薛嘉麟與太太諸葛紫岐、何超瓊和何超鳳等，昨晚齊以懷舊造型出席「香港芭蕾舞團披頭四優先睇慈善晚宴2018」，名人雲集甚熱鬧；薛嘉麟夫婦透露，今年有意再生BB，4歲兒子亦表明恨要弟妹，...
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社論——危險僭建 一天也不能忍
南區區議員司馬文在西貢的村屋別墅，被揭發佔用官地並僭建大地台，有測量師到場視察，估計大地台重九十公噸，建在斜坡上，可能危及斜坡穩定性，事件引起公眾關注。司馬文面對質疑，愛理不理，直到昨天大地台上的地磚被拆去，疑是「補鑊」舉動，但能否減少風險，大有疑問。當局不能坐視不理，是時候立即行動。 司馬文僭建事件被傳媒揭發，發現他在建築、測量、都市規劃及園境界參加補選之前，即拆除天台上明顯的僭建屋，他當時說有五處僭建，稱按政府規定申報。其後當局人員到場，發現他說謊，僭建物有九處之多，當時還未注意到其屋後租用官地上的巨大僭建物。 這個僭建大地台有七米高，建在山坡上，構成風險。在傳媒迫問下...
2018-03-05
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醒目名駒衞冕澳港盃
第十五屆港澳埠際賽首關澳港盃，昨午在氹仔馬場名花有主，上屆冠軍「醒目名駒」再次渡江而換上莫雷拉壓陣，在港澳兩地彩池都被捧成大熱，其表現亦無令捧場客失望，起步即搶出領放，就此輕勝對手四又四分一馬位，成為...
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