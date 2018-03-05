  • 2018年3月5日 星期一
  • 24º
  • 93%
熱門： 預算案文子星印傭出三糧DSE

日報新聞 > 娛樂

﻿薛凱琪扮侍應 臨陣學越南話

2018-03-05 列印
■Fiona做侍應笑料百出。
Previous Next

　　薛凱琪（Fiona）主演的《閨蜜2之單挑越南黑幫》將於周四在港上映，Fiona 聲稱「精通」越南話，在香港的越南餐廳做侍應亦勝任，早前就踩入一家越南餐廳招呼客人，撞正店內的越南華僑侍應，本來要講越南話的Fiona變成以廣東話說：「我唔知佢講咩，係咪講緊泰文呀？」Fiona亦有向侍應請教如何用越南話說出菜名，其間爆出不少笑料，Fiona更笑到標眼水呢！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd