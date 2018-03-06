﻿借出畫作慈善展覽 ﻿謝玲玲﻿﻿希望幫助弱勢社群﻿

昨日，謝玲玲借出21幅出自她手筆的畫作作為「兼愛並融藝術作品展」慈善展覽，政務司司長張建宗亦有出席開幕禮。榮譽嘉賓謝玲玲表示，花了多年時間去畫這批畫，其中一幅花了兩個月時間製作，名為《昂展》的畫作，獲善長以30萬港元認購。



問到心血結晶給人認購可會捨不得？謝玲玲坦言：「有人買，我也願意捐出，每幅畫也像是我所生的孩子，每幅也花了很多心機，也不會一式一樣，而且全是我的心血。加上畫畫除了是我的興趣外，也能帶出心胸開朗和開心的感覺，每幅畫也有色彩而帶出彩色人生。」她指出，現在自己的目標就是以畫畫去幫助別人，因過往在慈善活動中也賣了不少畫作，所以收藏只剩數十幅，她希望努力儲多些畫作後，可以幫助更多慈善團體。



唐文龍這次與李皓霖攜手畫出一融「包容。愛心」主題畫作，望能幫助更多有需要人士。



