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﻿《紅海行動》票房破30億 林超賢：辛苦煙消雲散

2018-03-06 列印
■拍攝過程甚辛苦，林超賢認為有成績便值得！
■林超賢借得國家海軍許昌艦拍攝《紅海》。
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        由「魔鬼導演」林超賢執導的動作巨鑄《紅海行動》，內地上映以來勢如破竹，自大年初一上映以來，票房與排片量持續攀升，從開畫第7天（即2月22日）起進駐內地單日票房首位，繼而一直居高不下。即使踏入3月有新片相繼加入戰團，仍以大比數拋離對手，持續成為單日票房首位。上映踏入18日，累積票房已昂然突破30億人民幣大關。另方面香港票房逐日勁升，前天單日票房衝破百萬港元，在戲院不斷增加上映的情況下，預期可衝破千萬港元大關。票房不斷傳來捷報，林超賢格外振奮：「電影反應理想，一定好開心，好多觀眾同我講，電影感染力好強，看完後真的熱血沸騰！看到這個效果，之前我們經歷的辛苦，一切都煙消雲散了。」
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