﻿楊明伍允龍互相拜師

楊明、伍允龍、朱晨麗等前晚出席劇集《兄弟》煞科飯聚，另一男主角王浩信因仍未煞青故缺席。楊明表示跟浩信和伍允龍因拍劇成好友，拍畢令他帶點心噏兼不捨，他說：「在菲律賓拍一場結局場口時，講述我們三兄弟重逢，覺得那畫面好難得，大家是真情流露！」伍允龍則坦承入行以來首次跟男人產生真感情，楊明直言在動作戲拍攝上，對方給予他不少指導，令畫面上更好看。問可有向對方拜師？楊明說：「拜了，我們互拜，我跟他學武術，他跟我學演戲！」於台慶頒獎禮奪得「飛躍進步男藝員」獎的他，更着伍允龍改口叫他「老飛」。而跟伍允龍有感情線的朱晨麗，因合作成好友，問她男方是否知道她有緋聞男友何廣沛故不敢追求？她說︰「工作吧！我們沒談這些。」