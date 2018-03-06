﻿《冰之驕女》演惡媽 艾莉遜贏女配喜出望外

第90屆奧斯卡頒獎禮各獎塵埃落定，今年的最佳男、女配角得主分別由森洛威爾及艾莉遜珍妮奪得，前者有太太捧場，兩夫妻當眾咀嘴晒恩愛，後者則坦言喜出望外。



今屆奧斯卡頒獎禮影帝影后由賽前大熱門加利奧文和法蘭絲麥杜文奪得，男女配角獎亦「順利」由賽前被看好的大熱人選獲獎。



大會宣佈，最佳女配角獎由《冰之驕女》的艾莉遜珍妮贏得，她受訪時表示，沒想過自己會有獲得「小金人」的一日，她坦言曾經放棄過，因一直以來未能得到一個如《冰》片中的惡媽、如此受注意的電影角色！



最佳男配角則由《廣告牌殺人事件》的森洛威爾奪得，他首度獲得提名就一擊即中，更擊敗了同片拍檔活地夏里遜！森其後更與太太Leslie Bibb當眾咀嘴曬恩愛！



本報記者