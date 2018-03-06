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熱門： 預算案兩會奧斯卡大霧鯁喉

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﻿許志安欣喜《極樂園》奪兩獎

2018-03-06 列印
■安仔早前為《玩》片香港版配音和唱主題曲。資料圖片
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　　迪士尼動畫《玩轉極樂園》在今屆奧斯卡以大熱姿態奪得最佳動畫獎，主題曲《Remember Me》亦獲最佳原創歌曲獎，為該片廣東話版配音兼唱主題曲的許志安欣聞「雙喜臨門」即拍片祝賀，坦言就像自己亦有份獲獎！他亦大讚該片甚出色，有關親情的內容亦甚值得令人反思。
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