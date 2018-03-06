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熱門： 預算案兩會奧斯卡大霧鯁喉

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﻿鼓勵精簡致謝辭 豪送水上電單車

2018-03-06 列印
■海倫和Mark騎水上電單車上舞台！美聯社
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　　今年奧斯卡頒獎禮為鼓勵得獎者縮短致謝辭時間，特設最短發言者獲價值約14萬港元的水上電單車一部，金像影后海倫美蘭更化身「禮物小姐」，與獎品一同亮相。大會在尾聲時宣佈，得獎者為贏得最佳服裝設計獎的Mark Bridges，他更交足戲，穿上救生衣兼手握「小金人」，載住海倫齊坐上該水上電單車「剷上」大會舞台亮場，全場為之捧腹！

　　另外，《夢斷城西》金像女配得主Rita Moreno，穿上1962年的戰衣再踏奧斯卡舞台頒獎，亦大搶風頭！

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