﻿《忘形水》四料最佳電影最威水 加利奧文 法蘭絲大熱稱帝封后

國際影壇年度盛事、第90屆奧斯卡頒獎禮於香港時間昨早在美國洛杉磯舉行，從影近40年的加利奧文，終憑《黑暗對峙》一擊即中大熱封帝；《廣告牌殺人事件》的法蘭絲麥杜文亦相隔21年，再奪影后寶座。至於《忘形水》則最威水，橫掃最佳導演、最佳電影等四獎成大贏家！



今屆奧斯卡頒獎禮昨圓滿落幕，一如事前預料「#MeToo」和「Time's Up」反性侵運動，以及提升女性地位為頒獎禮重點。名嘴Jimmy Kimmel在頒獎禮開場時，先自嘲去年任司儀時發生頒錯獎的全球笑話，其後讚揚女性的力量，並指不能再容忍性侵、男女演員同工不同酬等差劣行為，獲得台下報以熱烈掌聲。大會亦安排曾指控大亨Harvey Weinstein性侵的女星艾絲莉茱迪、莎瑪希恩等，上台介紹平權等主題的電影。



法蘭絲為女性發聲



入行近40年的加利奧文，今年憑電影《黑暗對峙》首度入圍奧斯卡最佳男主角，並一擊即中大熱稱帝！加利在昔日金像影后珍芳達和海倫美蘭手中接過小金人，除感謝太太、母親，對手丹素華盛頓等，來自英國的他還感激美國讓他可追尋演員夢想。



影后獎項則由珍妮花羅倫絲和茱迪科士打頒發，茱迪被問到為何枴着拐杖現身時，她笑稱在樓梯絆倒，「梅麗史翠普如《冰之驕女》般推跌我，但你知我不想再講。」曾在奧斯卡頒獎禮上差錯腳的珍妮花，亦和應曾被梅姨絆倒過一次，台下的梅姨即笑到標淚。雖然梅姨被開玩笑，卻無助她得獎，影后終由大熱的《廣告牌殺人事件》法蘭絲麥杜文奪得，她致辭時再次為女性發聲，並請在座獲提名的女性站起來，最後再向觀眾送上兩字「inclusion rider」，有業內人士指兩字是演員合約中，有關演員要求卡士與工作人員多樣化，否則不會接下工作的條款。加利和法蘭絲皆贏得金球獎、演員工會獎及金像獎，成為大滿貫影帝和影后！



《忘形水》涉抄襲照掃獎



獲13項提名的《忘形水》近月來雖傳出涉嫌抄襲醜聞，惟無礙賽果，該片最終奪得4個獎項，包括最佳電影、最佳原創音樂、最佳美術設計，墨西哥籍導演吉拿姆迪圖路亦贏得最佳導演，成頒獎禮大贏家。吉拿姆領最佳電影後，表示從小已很喜歡電影，看很多外國電影，而自己是從墨西哥移民到美國，電影可幫助世界日益嚴重的分歧。而該片女主角莎莉賀堅絲雖失落影后，不過她得知《忘》片得最佳電影後，也激動得眼濕濕用手拭淚。



第90屆奧斯卡頒獎禮 主要獎項獲獎名單



最佳電影：《忘形水》



最佳導演：吉拿姆迪圖路《忘形水》



最佳男主角：加利奧文《黑暗對峙》



最佳女主角：法蘭絲麥杜文《廣告牌殺人事件》



最佳男配角：森洛威爾《廣告牌殺人事件》



最佳女配角：艾莉遜珍妮《冰之驕女》



最佳原創劇本：《訪‧嚇》



最佳改編劇本：《以你的名字呼喚我》



最佳原創音樂：《忘形水》



最佳美術設計：《忘形水》



最佳歌曲：《Remember Me》（《玩轉極樂園》）



最佳攝影：《銀翼殺手2049》



最佳剪接：《鄧寇克大行動》



最佳服裝設計：《霓裳魅影》



最佳化妝及髮型：《黑暗對峙》



最佳視覺效果：《銀翼殺手2049》



最佳聲效剪接：《鄧寇克大行動》



最佳動畫：《玩轉極樂園》



最佳外語片：《神奇女郎》 （智利）



本報記者 圖：美聯社、網上圖片



