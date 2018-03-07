﻿凱琳揭嘉穎獲外婆歡心

在英國生活的一名六十六歲俄羅斯前「雙面諜」和一名三十三歲女子，周日被發現在倫敦以西的索爾茲伯里市一個購物中心的長櫈上不省人事，懷疑接觸過不明物質，隨即被送院救治，現時在深切治療部留醫，情況危殆。 警方於周日接報，前雙面間諜斯克里帕爾與一名女子，昏迷於購物中心的長櫈上，無表面傷痕。英國廣播公司引述目擊者稱，兩人被發現時似乎服用了「一些很強烈的東西」，女子當時挨在男子身上，看似暈倒，男的則在做一些奇怪的手部動作，眼朝天望。 兩人送院後情況危殆，當局將之列作「重大事件」，身穿保護衣物的化學應變小組人員，到場移走一些不明物質，用幾層保護物包裹起來，並在場噴灑消毒，而涉事醫院急症室亦...

2018-03-07