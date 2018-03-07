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﻿凱琳揭嘉穎獲外婆歡心

2018-03-07 列印
■陳凱琳亮相腕錶活動晒香肩。
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　　陳凱琳昨出席一腕錶活動玩預測星座運程，被測出會有突如其來喜事，她笑言喜事不一定是與男友鄭嘉穎結婚。

　　凱琳續透露，前晚與外婆欣賞自己有份演的無線新劇《翻生武林》，婆婆只顧看劇沒追問她與嘉穎的婚期，「之前帶嘉穎跟婆婆食飯，她大讚嘉穎真人靚仔好多。（婆婆對他有何評價？）也有讚他有禮貌，每樣餸送來時，他都會第一時間夾給婆婆，相信已攞滿分了！」

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