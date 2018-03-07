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﻿食開年飯報喜 ﻿鄺美雲新碟﻿﻿直逼白金﻿

2018-03-07 列印
■Cally欣喜新碟，銷量不俗及有口碑。
■Cally與趙增熹(後排右四)等食開年飯。
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　　鄺美雲 (Cally)日前抽空請「星娛樂」唱片公司同事、唱片監製趙增熹及好友食開年飯。她開心表示新專輯大賣，銷量直逼白金唱片。

　　早前推出《C AGAIN》靚聲專輯的Cally，感恩口碑跟銷量都有不俗成績，她說：「始終我好耐無推出商業唱片，由錄音到出碟期間，有唔少壓力，o依家銷量已過『金唱片』數量，跟唱片公司有交代。」當晚唱片公司更特意用心打做紀念品送給Cally，預祝她銷量繼續衝破「白金唱片」。另外，無時間做簽名會的Cally，早前在家為新碟簽名，最高紀錄三小時簽了千多隻CD，笑言辛苦但滿足！

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