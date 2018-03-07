﻿拍《肥龍》緊接下月開《葉問4》 甄子丹 搵愛妻陪買衫二人世界

「宇宙最強」甄子丹近年喺荷里活影圈炙手可熱，憑其真功夫打出天下，連下月等佢埋位嘅《葉問4》都傳出子丹收過億片酬，非常架勢。但人夫就算幾忙總會攝時間做番family man。近日趕為新片《肥龍過江》埋尾嘅子丹，日前下午趁有日空檔，即搵愛妻汪詩詩陪佢買靚衫兼食個tea二人世界。其後，子丹喺其電影公司新春團拜，有感因工作狂冷落詩詩時公開話「將我所有嘢畀晒佢！」愛妻宣言好Man囉！



丹爺前年同王晶首度合作叫好叫座嘅《追龍》後，早前又接拍對方執導嘅《大師兄》，該片煞科後近日就埋位與舊拍檔周麗淇，監製及演出電影《肥龍過江》，劇情講佢失戀而暴飲暴食，查案時引發連串故事。原先丹爺需為《肥龍》谷肥5、60磅演出，卻因緊接開拍《葉問4》而無奈擱置，最終子丹需要每日開工前，預早三小時化特技妝兼穿上「厚肉衫」加肉扮肥佬，咪話唔犧牲！



不過廿四孝人夫總會抽時間慰勞愛妻詩詩。日前下午4時，子丹難得有空與太太去中環ifc行街。Tea後，黑超子丹身穿黑皮褸好型咁拎住杯coffee帶老婆行逛連卡佛男裝部。Model出身嘅詩詩著衫一向有taste，一直陪honey揀褸，人夫一邊揭衫一邊講嘢冧妻，詩詩不停甜笑。未幾，丹爺睇中件衫，「財政大臣」老婆就碌卡找數，子丹一手拎戰利品；一手chok行插袋，man到爆與太太行落地下上車走人。



飛美國拍《葉問4》



昨日，子丹和太太汪詩詩在銅鑼灣舉行「子彈電影傳媒新春午宴」，汪圓圓、湛琪清同湯振業一對孖仔湯君慈(Bruce)同湯君耀(Chris)都有出席，大家一起玩遊戲，非常熱鬧。席間，子丹透露現時正忙緊在內地拍《肥龍》，他說：「今日凌晨3點才從深圳趕回來。《肥龍》係一部喜劇動作片，最遲4月1日開拍《葉問4》，之後拍部西片，再拍港產片。所以o依家傾緊啲戲，起碼要下年或2020年先拍。」問到《葉問4》會不會有新演員？子丹就話一切交由導演葉偉信揸主意，不過就唔會再有熊黛林，他說：「以我所知就冇，她在第3集已經過身，葉問唔會再娶，佢好專一㗎。今次會去美國拍，交代葉問去搵李小龍。」再問工作狂如何補償愛妻詩詩？他笑謂諗唔到方法，「錢財身外物」一早已畀晒太太，仲話「將我所有嘢畀晒佢！不過最緊要一家人開心健康。」



採訪 : 張詠森、李佩儀