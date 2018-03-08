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﻿獅城谷劇冧粉絲 香香玩遊戲勁High

2018-03-08 列印
■展鵬在活動中送紀念品給粉絲。
■香香玩遊戲時甚投入。
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　　TVB藝人陳展鵬、岑麗香、田蕊妮、蔡思貝和楊秀惠，早前於農曆年間專誠飛抵新加坡，為新劇宣傳造勢。

　　展鵬一行在當地出席多場活動，進行了新加坡賀年習俗「撈起」，寓意「愈撈愈旺」及「風生水起」！又分享他們參演的新劇宣傳短片，當中包括《天命》、《果欄中的江湖大嫂》和《大帥哥》，他們更大談工作近況及率先披露劇中的精采內容，之後與現場粉絲玩遊戲，香香甚投入玩到好High！他們亦有出席商場活動與粉絲見面，展鵬更致送紀念品予眾多粉絲，並與他們合照留念！

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