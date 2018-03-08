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﻿朴信惠崔泰俊約會斷正認拍拖

2018-03-08 列印
■朴信惠和崔泰俊被攝下約會相片。網上圖片
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　　韓國紅星朴信惠昨被爆與較她年輕2歲、現年26歲的崔泰俊拍拖，朴的事務所初時代否認戀情，當八卦雜誌《Dispatch》公開兩人在女方父母的食店約會照後，事務所發聲明改口承認其事，「向朴信惠本人確認後，平時以親近同事關係相處的朴信惠和崔泰俊在去年底開始交往，希望大家給予溫暖的目光看待」，崔泰俊其後亦公開承認拍拖。

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