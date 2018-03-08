﻿拍拖三年出嫁無期 姚子羚認與「的士邦」分手

姚子羚與有「的士邦」封號的有米男友鄭子邦拍拖3年，不時傳出「好事近」，昨有報道指，傳女方恨嫁組家庭，但與不欲再婚的男友無法達共識，終告分手收場！



子羚昨午在社交網貼出背光新相及撰文宣佈和鄭分手，她透露「這是我們共同的決定，這些年我們共同經歷的，也就只有我們最明白，也感恩有他在我身邊。」她續謂一段關係的完結不代表就是結束，「我相信無論我們是甚麼關係，仍會守護、祝福對方，也希望大家給予空間讓我們去處理我們的事。」



子羚隨後透過短訊回覆說：「多謝大家關心！希望大家畀返啲空間我哋啦！」密友龔嘉欣與「胡說八道會」成員黃智雯亦表示，不方便代答子羚的感情事，只希望各方能給予她空間。



