﻿率玄學會員團拜 李丞責攝太歲為港人祈福

踏入戊戌狗年，狗、龍、羊、雞四個生肖犯太歲，日前周六(3月3日)年十六中午吉時，李丞責博士就與其玄學會VIP尊貴會員假荃灣圓玄學院舉行「新春團拜攝太歲齋宴」。當日李博士一早到場打點一切，其好友黃柏高(Paco)、劉小慧以及逾百會員齊集，享用素菜後，李博士即帶隊往元辰殿攝太歲，眾人合指誠心上香，祈求狗年一帆風順，家宅平安！李博士亦一如以往為港人祈福，冀望少疾病、少怨氣，共創和諧社會！



剛過去的周六中午，李丞責博士在圓玄學院和逾百位「李丞責玄學會」會員在素菜館舉行新春團拜。席間李博士先講解攝太歲的歷史，他說：「傳統上初八當日宜攝太歲，但今年立春好凍，萬物有待時機。今日年十六係月光十五之後最圓嘅時候，所有嘢可以重新出發，宜祈福。今年生肖屬狗、龍、羊、雞嘅人犯太歲。名字上最好運嘅係『風』字部首，或『信』及『訊』字發音，因為旺『巽』位，即東南位，屬木，名中有花草意思、綠色意思亦佳。但最唔好係『』邊嘅名，易有血光之災，『金』字、『白』字部首，亦易有麻煩，如破財。有『酉』邊容易多疾病等。」



送貔貅 祝Paco健康



其後，李博士與學員互動，問問題送吉祥物，其中問好友Paco今年病位在何方位？Paco馬上回答是西位，博士即送上一對黑曜石吞煞招福貔貅，原來內有乾坤，李博士事後向記者說：「今年『二黑』惡氣非常，到正西方代表易有牙齒、指甲、上呼吸道感染等問題；而幼女即年幼女孩亦要特別小心，虐兒、性侵、鯁親等特別多。我知道Paco早前呼吸道有少少毛病，就專登問佢呢條問題，順便送對黑曜石貔貅畀佢改善病患，又保健康。」問博士今年祈求什麼？愛女心切的他笑說：「最希望囡囡聽教聽話啦！o依家兩歲開始要幼稚園面試，望有貴人扶持入到心儀嘅幼稚園就好嘞！另外，一家人平平安安，而我每年率會員攝太歲，都為香港祈福，今年水險和交通問題特別多，希望香港少啲疾病、少啲怨氣就好。」最後眾人享用完素菜，跟隨李博士以柚葉掃頭、擦手(喻意淨化心靈、洗走頹氣)，再入元辰殿攝太歲。過程中，李博士遇fans要求合照，他都有求必應，皆大歡喜。



採訪 : 李權威、林書鉉