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﻿攝太歲程序

2018-03-08 列印
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以柚葉水洗滌

  古時要齋戒沐浴，當日就以柚葉水掃吓手、額頭膊頭，潔淨心靈才入殿。

元辰殿

  李博士以「魁星踢斗」姿態，率眾先拜六十甲子的統領者─斗姆元君。太歲衣上用筆寫上犯太歲者的姓名、年齡及出生年月日資料。

上檀香

  再跪下以蓮花手奉上檀香，默念祈求語句。之後順時針拜六十甲子，向今年太歲姜武大將軍上香祈福祈願，再向自己出生年之太歲祈求。參拜完畢，將已疊好的太歲衣寶攜往化寶爐焚化。
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