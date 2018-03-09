﻿邱芷微難忘山區義演

邱芷微（原名：邱美薇）日前跟隨慈善團體到訪雲南昭通市彝良山區進行學童探訪活動。向來都身體力行行善助人的她，已經連續4年到訪當地探訪，「該地於2012年曾因地震，而令環境及人民生活更艱難，而且該地更是全雲南最貧窮的地區之一，因此我們基金會展開了連續15年的學童資助計劃，希望可以幫助山區的學童。經過這幾年的資助，眼見每年到訪地區的道路及環境都有改善，的確有些安慰。」



邱芷微透露，最難忘在山區上演唱自己歌曲，「由於當地校長知道我是香港藝人，早前出了歌，因此特別在晚會中介紹我。他更預備了我的歌曲伴奏希望我現場表演令小朋友們更盡興，雖然是廣東歌，他們未必聽得明，但山區少有娛樂節目，因此表演令這個晚會氣氛升溫。」她更在晚會上宣布將與內地唱作人合作推出國語合唱歌曲，現場的師生更大表支持，並期待歌曲推出後可以再到山區進行義演。



