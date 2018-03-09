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﻿張兆輝負傷做運動日大使'

2018-03-09 列印
■輝哥平日除了踢波，亦會跑步。
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　　年輕時曾出任過「活力先生」的張兆輝，平日愛踢波做運動keep fit，本周日（3月11日）更會為「香港基督教服務處」主辦的《5678零。距運動日》擔任「星級大使」，鼓勵50歲、60歲、70歲、甚至80歲以上的人士，多運動、強身心。

　　輝哥提醒大家，其實任何年齡的人士都需要運動，不要再藉口多多，他說：「很多人說年紀大做運動很辛苦，統統都是藉口，其實做完運動，出一身汗，份外精神爽利，像我媽媽，已經八十多歲，每天早上起牀都會拉筋，活動手腳關節，筋骨才不會僵硬。」愛運動的輝哥，去年因為踢波，壓傷左腳韌帶，醫生吩咐他要好好休養，活動當日他只能到場幫參賽者打氣，「醫生要求我暫時不要做太劇烈的運動，跑十多分鐘還可以，平日要多做伸展，讓左腳患處可以慢慢復原，我也很想當天和大家一起跑，要視乎當日狀態而定。」
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