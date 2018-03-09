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﻿再拍無線劇 千嬅笑言似秘撈

2018-03-09 列印
■千嬅事隔17年再拍無線劇集。
■黃浩然（左）和千嬅欣喜與陳寶華合作。
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        楊千嬅相隔17年，昨以絕密身份現身無線新劇《多功能老婆》記者會，她笑言為保密參演一事感覺似秘撈一樣，又謂成長至今對港劇有情意結，希望是次拍一部優質港劇。

        金牌編劇人陳寶華睽違20年回巢無線拍劇，昨聯同黃浩然、黃錦燊和陳煒等出席新劇《多功能老婆》記者會，即席揭曉是由楊千嬅擔演女主角。千嬅已有17年沒接拍港劇，她透露去年舉行紅館個唱前獲無線接洽，得知是寶華姐作品即抽空見面，笑言為保守秘密感覺就像做秘撈！千嬅說：「我都很好奇點解搵我拍，寶華姐話個角色就係我，咁我都無話可說啦，哈哈！」

　　問到酬勞時，千嬅說：「係合理比例，今次製作班底好好，大家都想拍一套好嘅港劇。」另外，寶華姐又稱，將來或有更多製作，有合適角色會找鄧萃雯合作。

本報記者
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