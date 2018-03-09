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﻿爆肌「雷神」孭女滑浪

2018-03-09 列印
■基斯孭着女兒滑浪，並笑言獲她「指導」。網上圖片
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　　「雷神」基斯咸士禾夫熱愛滑浪等水上活動，近日趁放假休息，與索妻Elsa Pataky及三名子女返家鄉澳洲度假兼叉電。基斯連日來在社交網分享多張度假靚相，其中更有騷健碩肌肉，孭着5歲女兒滑浪的相片和短片，片中可見基斯和囡囡玩得非常盡興，他更搞笑指女兒才是其滑水教練，「她好像我肩上的小天使，不斷話我知各種知識及靈感，有時更會嚴厲批評及指導我，我知道你是為我好，你是最好的，愛你！」
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