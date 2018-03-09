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﻿陪男友赴英參加婚禮 莊思華打孖買保暖耳套

2018-03-09 列印
■莊思華好快揀咗兩個毛毛保暖耳套。
■逗留咗20分鐘，她便買完畀錢離開。
■莊思華與告崇恩拍拖多年，不時甜蜜現身馬場。
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　　大馬拿督女莊思華Mona與著名練馬師告東尼兒子阿Sean告崇恩拍拖9年，感情穩定，二人不時一齊現身馬場，相當甜蜜。早前下午四時許，Mona戴住口罩獨自現身時代廣場Log-on購物，並主攻毛毛保暖耳套。只見Mona買了個黑色後似乎唔夠，再問店員有沒有其他顏色，之後店員拿了個墨綠色的給她。原來毛毛保暖耳套做緊八折，兩個盛惠$320。

　　事後問她買毛毛保暖耳套是否準備去旅行，她笑言：「我去倫敦參加朋友嘅婚禮，諗住喺當地用，阿Sean都會去，因為新郎哥係佢嘅best friend。」回港後，Mona就要專注打理生意，她續說：「嚟緊都係忙番家族生意同自己嘅新業務，因為我同朋友合資開咗家公司，專做微信支付系統等等。」　　採訪：梁志明

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