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﻿登台搵銀過肥年　林雅詩緋聞男友間護駕

2018-03-09 列印
■林雅詩今次登台食到當地家鄉菜，味道都不錯。
■Grace坦言若馬天樂師傅在場，她會安心好多。
■林雅詩唱完歌派禮物，fans即湧到台前搶住要。
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　　林雅詩於農曆新年其間在廣西等地登台，她表示過程中最大得着是認識好多內地村莊和當地文化。早前到其中一站化州中垌鎮演出時，該鎮就有個傳統習俗叫「年例」，大家會食豐富的家鄉菜和燒炮仗慶祝，真係好開心！

　　演出期間最難忘是fans太熱情常造成混亂，「有時佢哋為咗搶到你手上嘅相或小禮物而推撞，台前有好多燈都危險㗎！仲有fans跟我返酒店，不過我冇同佢入同一部電梯。」問緋聞男友馬天樂有陪她去「護駕」嗎？她笑言：「間唔中喇，因為佢喺香港都有好多賀年舞獅嘅工作，幸好全程有女助手陪住咋。」

撰文：李佩儀



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