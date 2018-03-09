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﻿何超儀下月台灣開「飄移騷」

2018-03-09 列印
■超儀拿起「加油槍」，要為「飄移舞台車」加油！
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　　何超儀日前在台灣登上當地獨有的大型舞台車，舉行「飄移舞台巡迴及新歌記者會」，她以「何超與海膽仔樂團」(Josie & the Uni Boys)的主音身份現身，宣佈將在4月，登上大型舞台車駕臨台中、高雄及台北等地開「飄移騷」。

　　談到新歌《章魚黑洞》，超儀透露曾找好友范曉萱討論，范向她說不要有任何限制，亦不要問是誰創作，超儀其後才知是由大S（徐熙媛）作詞。
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