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﻿Stephy領首個影后獎感謝小方　　

2018-03-09 列印
■影后Stephy與影帝倉田齊擺出搞笑甫士。
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        第24屆香港電影評論學會大獎早前宣佈各獎得主，憑《空手道》封后的鄧麗欣（Stephy）、憑《蕩寇風雲》稱帝的倉田保昭均有出席昨日假電影資料館舉行的頒獎禮。

　　入行16年的鄧麗欣首獲電影獎項，領獎時心情激動，說獲獎是一大緣份，感謝評委鼓勵和肯定，並感謝前男友方力申（小方）多年來在演戲路陪伴成長，她亦說會以平常心面對香港金像獎影后提名。
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