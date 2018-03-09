﻿Enjoy天倫樂 湊孻女家庭飯局 沈嘉偉偕餅印二女 「拍拖」食壽司

I.T主席兼行政總裁沈嘉偉，自99年娶咗女神邱淑貞（豆斗）後，婚後育有三個女，一屋女人嘅模範人夫兼父親非常幸福！日前一連兩日，廿四孝Daddy帶凍齡靚老婆及孻女小沈晨，同胞弟一家喺跑馬地家庭飯局。前一日，沈嘉偉就和13歲二女沈日「拍拖更」去希慎廣場撐枱腳食壽司。席間，暖爸對面圓餅印二女照顧有加，點sushi、斟豉油、遞紙巾等，十級細心！唔怪得三個女平日咁黐呢位滿分父親啦！



天生外父相嘅沈嘉偉，同索爆老婆邱淑貞育有三名現年分別16歲、13歲和7歲嘅公主。愈大愈靚嘅大女沈月近年被捧做「最索星二代」。去年4月，「小邱淑貞」情竇初開，與年約20歲、貌似韓星李敏鎬嘅男友喺中環ifc睇戲拍拖，惟中途被記者撞正，嚇到「走夾唔唞」。



米芝蓮飯堂



大女有拖拍，近來沈嘉偉家庭樂都唔見沈月同行。日前周四晚上8時，沈嘉偉夫婦偕孻女沈晨約咗胞弟沈健偉一家喺跑馬地彭慶記食飯。餐廳自12年獲頒米芝蓮一星後，沈和老友郭富城和張智霖都變咗熟客，愛食其招牌菜士多啤梨生炒骨和大良炒鮮奶等。Gathering個半鐘，兩家人步出，見沈健偉拎住外賣和老婆女兒走人，沈嘉偉就陪孻女步出，見小沈晨企唔穩，慈父馬上出手扶實，然後再緊拖小手過馬路上車。豆斗見有記者在場，離開時戴番副墨鏡，星味十足。



Cutie二女似父親



飯局前一日下午4時，廿四孝沈生就撇甩愛妻，同二女沈日去銅鑼灣「拍拖」食壽司。早排，有記者撞破沈生和大女沈月去淺水灣食晏，呢日就輪到陪另一位「前世情人」。當日，沈生手挽個$17,500黑色LV袋陪二女去銅鑼灣食tea。長髮過肩、眼大面圓圓有baby fat嘅二公主，睇落似daddy多啲。短裙二女拎住手機、黐實父親行上希慎廣場撐枱腳食壽司。兩父女坐卡位，暖爸點了一些壽司後，二人各有各玩手機，未幾食物上枱，沈生好細心幫阿女斟豉油、遞紙巾等，二人邊食邊講，全無代溝。歎足大半小時，才滿足走人。



採訪 : 李權威、梁志明、李維隆