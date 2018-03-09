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﻿蜜運大女無影

2018-03-09 列印
■去年4月，沈月戴口罩與男友喺中環ifc睇戲拍拖斷正。
■讀國際學校嘅沈月愛紮髮髻，連髮型都似足靚媽。
■49歲邱淑貞和大女激似兩姊妹。
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　　沈嘉偉嘅16歲大女沈月，盡得媽咪真傳，仙氣沈月被讚靚過一代女神媽咪邱淑貞呢！
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