﻿與湯洛雯認和平分手羅天宇被指搭上陳瀅

拍拖四年的湯洛雯與羅天宇昨日驚傳分手四個月，而男方更被指搭上陳瀅，湯洛雯於社交網承認跟羅天宇已分手，她寫道：「是分開了，已經一段時間，但因為一直希望低調所以沒有公開。分開是共同和平達成的決定，箇中原因也希望保留在我倆心裏。希望大家不要胡亂猜測，也不牽涉其他人。大家不用擔心，我們還是兩個快樂的寶寶。」



至於羅天宇即透過短訊回應指跟湯洛雯於生活上出問題而分手：「我跟阿湯的確因為生活上問題分開大概四個月，我們一向感情上都希望低調，所以冇同大家講，我們的分開是和平的，雖然我們是分開了，但是我們仍然有繼續聯絡同關心對方，希望大家畀啲空間。」



