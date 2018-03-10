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﻿與祖兒各有各玩 劉浩龍：好正常

2018-03-10 列印
■劉浩龍望開騷時，可以操到六嚿腹肌示人。
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　　劉浩龍昨日到商台宣傳4月27日於麥花臣場館舉行演唱會，提到女友容祖兒頻頻去旅行，他無份去而傳出兩人已分手；劉浩龍說：「佢旅行跟媽媽去，農曆年我有好多工作，其實我覺得唔係好大件事啫，我一月都有去旅行，不過是跟老闆一起去滑雪，每個人有自己生活，可能佢以前好忙，只是近排有時間去享受，好正常。」

　　身形瘦了不少的劉浩龍表示勤操身形兼每日跑8公里，原本有178磅，但教練想他最終減掉30磅，已練出四嚿半腹肌，望開騷時練夠六嚿。

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