  • 2018年3月10日 星期六
  • 14º
  • 79%
熱門： 國歌法解僱車長預算案補選流感

日報新聞 > 娛樂

﻿泫雅今晚旺角見粉絲

2018-03-10 列印
■泫雅見到粉絲時，都有微笑揮手。
Previous Next

　　韓國「馬舞女」泫雅今晚將在旺角麥花臣場館舉行粉絲見面會，昨日她抵港為是次演出作準備，她於下午2時45分步出機場，獲近20名粉絲接機，她禮貌向在場粉絲揮手打招呼，笑容滿面表現親切。

　　其間有粉絲上前送花給泫雅，亦有粉絲以韓文和偶像交談。現場約有10名保安為泫雅護航，粉絲秩序良好，並無發生混亂場面。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd