﻿跟古天樂演奇幻父子情 ﻿56歲吳鎮宇﻿﻿直言﻿﻿人生無憾事﻿

新片《脫皮爸爸》中，年齡只相差8歲的吳鎮宇與古天樂飾演父子，兩大金像金馬影帝大鬥演技。故事圍繞古仔跟鎮宇的奇幻父子情，道出人生哲理。問到56歲的鎮宇可有遺憾事時？他即說：「絕對冇，O依家仲舒服啲唔易畀人激親，亦冇咁緊張，但千祈唔好激我喎！」而吳鎮宇的囝囝Feynman亦會在戲中客串飾演古天樂的童年。 採訪：方騫平 攝影：李權威



化妝：Kargo Leung 髮型：Joe Kwong



服裝：DEGAIA 場地：E-Max 九展



片中吳鎮宇要穿越6個不同人生階段的時空，由19歲演到89歲。他自言加插了特別處理方法，以香港大環境來分段，拿揑得會較準確，唯一係化特技妝時間較長，搞到皮膚敏感最辛苦。他笑說：「演腦退化阿伯冇難度，因為中外有太多前輩演過，而且動作得兩吓，我做過呢方面資料搜集，話腦退化講嘢冇邏輯，冇層次，將事情混淆，但有時好清醒。哈！唔使搞咁多啦，原來都係似吳鎮宇平時咁，因為我講嘢只係自己明，會自己笑。」



爆囝囝過癮事



鎮宇多次和古仔合作，但今次演兩父子算是一大突破，鎮宇在拍攝前特別到古仔豪宅作客兼拜訪世伯：「其實片場內我哋反而冇乜火花，工作習慣獨家村，同熟人喺片場冇乜嘢講，除非同女演員有感情戲要主動打開話題。不過，我同古仔好有默契，會即場指出大家有咩錯誤。」現實中，鎮宇就唔敢直接糾正兒子的錯：「Feynman想做You Tuber，但我完全唔知係乜嘢，佢識英文會邊打機邊同網友交談，可以同個20幾歲嘅網友傾幾粒鐘，甚至會爆句『食屎啦你！』聽到我都呆一呆，但如果我直斥其非以後就冇嘢聽！」鎮宇唔介意寶貝仔將來做You Tuber，他強調：「無乜唔好，全世界最搵到錢嘅工作，而且出街冇人理你，冇吹捧就冇抹黑。當年老竇話做明星不設實際唔會發達，O依家睇返其實我人生每個階段都冇遺憾，好似當年拍電視劇《衝上雲霄》時幾正呀，樣OK又有演技，以為人生最舒服，但現階段又似舒服啲，因為我個人好易滿足。」



