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﻿劉浩龍恨赴俄羅斯睇世界盃

2018-05-11 列印
■師兄想去俄羅斯睇世界盃順道去玩。
■師兄跟主持Edmond和林敏聰影大合照。
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　　劉浩龍（師兄）昨日為梁漢文（Edmond）和林敏驄主持的ViuTV遊戲節目《Good Night Show全民星戰》錄影。提到今年的世界盃賽事在俄羅斯舉行，師兄表示會繼續支持英格蘭，跟李克勤同樣是英格蘭忠粉，還高興指如果在節目中表現佳，就有機會到當地觀戰，亦相信Edmond也會努力爭取，因對方也熱愛足球，若然成行大家更可到當地旅遊。

　　師兄笑稱最近猶如做了健康減肥大使，因有新工作，故未來3個月將操練得更辛苦及注意飲食，連朋友都受感染一起做運動及向他詢問意見。問到有何目標？他希望變力量型，減磅已達標，現會練肌肉，身體很適應，狀況和精神都非常好。
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