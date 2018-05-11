﻿佗B孫燕姿與5歲兒和好如初

新加坡女歌手孫燕姿年初宣佈懷有第二胎，目前正專心安胎的她昨有感而發於社交平台寫上「關於糟糕父母的故事」。燕姿透露，5歲的兒子「納小子」日前患感冒極度不適，她為照顧兒子而連日來幾乎不能外出，然而因要制止兒子再看電視、吃朱古力，以及讓他吃難嚥下的藥而互相較勁、拗氣，兒子竟在紙條寫下「你恨我」和「我恨媽媽」，她也晦氣地回寫「是嘛？如果你死掉我也不會在意的！」他們最終互相道歉。



至前日黃昏，母子和好到公園散步，納小子寫了一張便條給她：「媽媽，我會幫你的。」燕姿透露打這些文字時，突然發現自己幾乎忘掉自己正在懷孕，又笑言與老公「已迫不及待」。圖：網上圖片



