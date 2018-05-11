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﻿曾華倩親證：亞視出糧快過打針

2018-05-11 列印
■華倩前晚錄影亞視節目《今晚見》。
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　　曾華倩日前陪同兒子林浩賢飛赴馬來西亞出戰泳賽，並於香港機場偶遇鄭浩南、袁文傑和吳家樂；華倩前晚聯同樂瞳和朱慧敏主持亞視節目《今晚見》時，笑指當日才驚覺兒子比「高佬」袁文傑還要高，已有1米91高，但避談兒子有否拍拖。

　　華倩續謂與鄭浩南已十多年不見，笑言擁抱時發現對方「縮水」了；而鄭浩南則因在大馬娶了老婆，故經常兩邊飛，她又踢爆鄭浩南表現熱情，全程擰轉身跟坐後排的她談天，直至飛機起飛才坐定呢！另外，對於亞視早前傳「大地震」，華倩直言對亞視有信心，稱「出糧快過打針」，也早知吳雨是顧問身份。

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