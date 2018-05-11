  • 2018年5月11日 星期五
  • 23º
  • 85%
熱門： 母親節李嘉誠大館獨留孖B銅鑼灣舊樓

日報新聞 > 娛樂

﻿拉姑係雪糕迷

2018-05-11 列印
Previous Next

　　拉姑好鍾意食雪糕，之前見佢喺同一地點，人物加多三個，就係佢老公同陳淑芬夫婦。當晚，鬍鬚Kong買咗雪糕，拉姑見到即搶住食，好搞笑。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd