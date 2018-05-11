﻿余文樂報喜晒BB手仔王棠云一索得男

現年36的余文樂去年12月於澳洲與太太王棠云低調結婚，外界一直盛傳兩人是奉子成婚，樂仔其後也親證喜訊。昨有指，王棠云下午時在樂仔陪同下抵達港島區一間私家醫院產子，並於約3時被推進產房。



初為人父的樂仔昨晚約7時，透過社交網分享初生兒子手仔的相片公佈好消息，又代兒子向大家打招呼，同時感激太太的辛勞，「大家好！我的名字叫Cody Yue。爸爸今天看到你出來的時候真的有種難以形容的開心。感恩你和媽媽都平安沒事，謝謝我太太，媽媽真的很偉大！！」



