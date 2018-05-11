﻿探訪病童 兩大視帝加翠如 王浩信：

個女唔黐我



現任和上屆視帝王浩信、陳展鵬聯同黃翠如最近為「麥當勞叔叔之家慈善基金」舉辦的慈善獎券義賣活動擔任義工領袖，日前更親身到沙田「麥當叔叔之家」拍攝宣傳海報，順道探訪一班患病小朋友。三人講明這次探訪「要令佢哋玩到唔記晒啲病痛」，果然言出必行，全部變晒大細路同啲小朋友玩到癲，尤其係已為人父的浩信，慈父樣出晒嚟，仲靠BB話同唱歌仔，大受小朋友歡迎，未婚的翠如和展鵬BB完全唔係佢嗰班，不過亦令浩信諗起6歲囡囡靖喬，佢仲自爆個女有段日子唔黐佢，令佢好鬼傷心，所以近排趁住放假努力補救。



當日一班小朋友見到浩信、展鵬和翠如到訪，都表現得好興奮，翠如仲話：「我一嚟就有個小朋友同我講『我有睇過你㗎！』，好似個大人指教式同我講。（浩信：好似導演咁！）係！所以我答佢我會畀心機㗎啦！」三人又大讚該處設施和氣氛好好，可助病童減壓。展鵬說：「小朋友最緊要有地方玩得開心，呢度環境、住宿同衞生做得非常好，最重要係個氣氛好好，其實對有病嘅人，無論大人或者小朋友，佢哋心境好就係仙丹，可以玩到都唔知道自己有病，咁就自然會好番。」



「盲俠」上身唱歌仔



做咗爸爸的浩信，感受亦特別深，「我會幻想我嘅小朋友，如果有啲咩病痛，好似切咗自己忽肉咁痛，但係呢度好似間普通幼稚園，好多設施好過某啲學校，每個小朋友心態好好，唔會見到佢哋爭玩具，我覺得所謂陪佢哋玩做義工，我袋到嘅嘢分分鐘多過佢哋，我同佢哋玩完我又輕鬆又快樂，我同佢哋仲friend咗O添！」果然三人輪住影海報和拍宣傳片，趁空檔跟小朋友玩，他們變晒大細路，同小朋友玩煮飯仔，又玩足球機，不過要數最多招數兼同小朋友最friend，確實是為人父的浩信，連翠如都不禁讚他最強是講BB話。浩信說：「BB話係一樣，同小朋友玩最重要用幻想力。」浩信仲話喺屋企負責教囡囡英文，所以忍唔住同啲小朋友講英文，仲俾個小朋友質疑話「點解考我哋英文嘅」。其間浩信又「盲俠」上身去捉小朋友，還跟小朋友大唱動畫電影《魔雪奇緣》主題曲《Let it go》，佢話：「呢首歌呢幾年喺小朋友界係金曲，呢啲歌袋番一兩首都可縱橫小朋友界。」



出世就Ready做爸爸



不過提到準備升小學6歲的囡囡靖喬，浩信即時變得好感性，「之前有年幾兩年不停拍嘢，有段時間佢黐家傭姐姐多過黐我，個感覺真係好傷心，呢排我休息就盡量陪佢多啲，以前佢細個啲我又細個啲會覺得呢啲係付出，但係o依家唔會咁諗，o依家每日花5、6個鐘陪佢做功課、玩同傾偈，我哋嘅愛係大咗好多，佢亦令我心入面都富足咗，我之後工作面對問題會有更大力量去做，呢個互動我好開心嘅，千祈唔好諗小朋友會做成壓力，喺另一個角度睇，佢哋係一個養份嚟。」未婚的展鵬和翠如聽到點晒頭，追問佢哋準備好做父母未，展鵬就笑謂：「其實我一出世就Ready做爸爸㗎啦！」翠如就話女仔除咗心理，仲要生理方面的準備。不過再問兩人幾時結婚，他們即互相推莊，答咗等如無答。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆