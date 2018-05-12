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﻿孖老闆Juno出騷 ﻿Kay𢱑拍戲：﻿﻿我可塑性好高﻿

2018-05-12 列印
■Kay稱未知兩個小朋友如何為她慶祝母親節，不過她已訂枱與母親和奶奶食飯。
■Juno(左)稱被指將與簽約薛凱琪一事只是傳聞。
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　　謝安琪(Kay)自加盟好友麥浚龍(Juno)旗下後，昨首度合體出活動，二人一身黑色打扮襯到絕。其間，Kay大爆二人曾爭歌唱，又即場向忙做歌和寫劇的「老闆」撈，硬銷演戲可塑性高。



　　昨日Kay化身一日店長向喜歡全黑打扮的Juno推介服飾，問她二人出席活動，酬勞是否平分？Kay開玩笑說：「可能都要爭吓，之前我們都爭歌啦，爭唔掂就合唱，哈哈。」繼而Kay大讚Juno很好，為其新碟做監製。

　　當Juno提到正忙為明年上映的新片《風林火山》做後期工作，同時又要做歌和寫劇時；Kay即把握機會「撈」說：「我演戲都OK，可塑性好高，連喜劇都得，事關我的生活都像喜劇。」Juno說和Kay合作可以好多元化。

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