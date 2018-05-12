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﻿徐榮開補習社搵藝人教學

2018-05-12 列印
■蔡思貝(左)和楊秀惠到場撐徐榮(中)。
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　　徐榮投資6位數字開設的興趣班補習社昨日於沙田舉行開幕儀式，好友洪永城、馬國明和黎諾懿等前來祝賀。徐榮表示構思教育事業多年，亦有搵公司同事幫忙教學，如已找馬蹄露教DIY手工，他指公司同事個個卧虎藏龍。馬國明和洪永城特意前來支持，洪永城笑言如找他做老師，他會教小朋友離家出走，旅行開眼界，其後才認真說曾有旅行社邀請他帶團，但因檔期和價錢不合而擱置。馬國明笑謂怕觀眾睇厭，有向舊同學取生意經。

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