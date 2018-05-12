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﻿王浩信擬聯名買獨立屋慰妻

2018-05-12 列印
■王浩信擬跟父親合作出烹飪書。
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　　王浩信昨日出席母親節活動並即場煮兩味，煮得有板有眼的他表示遺傳自廚藝了得兼識食的父親，如父母的家鄉分別是新疆和潮洲，懂得整餃子、羊肉和拔絲等美食，還有意讓父親口述新疆菜、由他筆錄合作出書。他笑言遺傳了母親嚴重的鼻敏感，所以今個母親節準備了空氣清新機做禮物，還會跟父親炮製母親節大餐。

　　王浩信續指礙於太太陳自瑤有工作在身要待下周二才回港，母親節正日不能一起慶祝，但即將入讀小一的女兒靖喬已為太太準備了禮物。他亦計劃送厚禮予太太，正努力儲錢望聯名買層數千萬獨立屋予太太，更希望今年達標。

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