﻿聞成家立室 笑談「無價新抱茶」 古天樂怕媽咪擔心 瞞母拍高難動作戲

古天樂主演的電影《殺破狼‧貪狼》叫好叫座，他更憑該片橫掃六個影帝獎，前晚出席慶功宴時，他透露早前拍攝新戲要1打50個，為免母親擔心而未有告訴她要拍高難度動作鏡頭。問到下個目標是否成家立室時，古仔貫徹其低調作風表示「感情事無回應」，更明言將來也不會推出自傳爆料。



古天樂、林家棟主演電影《殺破狼‧貪狼》在多個影壇頒獎上大放異彩，共奪得十個獎項，當中男主角古天樂更憑該片榮獲六個影帝獎項，最新一個更由意大利評審頒發的香港薩蘭托國際電影節傑出演員大獎。電影公司前晚特別於銅鑼灣設宴慰勞台前幕後，古天樂、林家棟、陳漢娜、雪兒、監製黃柏高（Paco）和鄭保瑞、太陽城集團主席周焯華、太陽娛樂文化行政總裁唐才智等均有出席；杜琪峯導演、吳君如、陳可辛、曾志偉、余安安、薛凱琪（Fiona）等亦有到賀。



兌現承諾 金牌贈Paco



古仔席上送贈寫有「金牌監製黃柏高」的金牌給Paco，又透露之前宣傳《貪狼》時獲對方送贈一條金龍，並謂如有一天憑該片獲獎就回贈金牌給Paco，故古仔在慶功宴上兌現承諾。Paco則感激古仔當初答允演出《貪狼》，又期待再有新劇本助古仔再登影帝寶座。講到獲頒香港薩蘭托國際電影節傑出演員大獎，古仔感到非常開心，不過被問到是否覺得已衝出亞洲時，他謙稱要保持謙卑的心不停學習。



問到將來會否想多拍點文藝片？古仔透露拍完《貪狼》都是拍打戲，有一部更要1打50個，笑言自己不是拍打戲出身，但若有多點時間練習，也想嘗試高難度動作。至於古媽媽可有擔心他拍動作戲會受傷？古仔坦言不會告訴媽咪以免她擔心。講到明日就是母親節，古仔表示會和家人吃飯慶祝，亦已準備禮物，「媽咪指定要手錶做禮物。（她會否更想飲新抱茶？）這個不能用錢買。（奪影帝後下個目標是成家立室嗎？）凡是感情事無回應。（結婚才會告訴大家？）感情事無回應。（等年紀大點才出自傳爆料？）我個人很低調，無理由老了才違反原則，性格天注定，3歲定80，我不會出自傳爆自己的料。」



本報記者



