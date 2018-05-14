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﻿成龍掩耳未回應「拍片尋父」

2018-05-14 列印
■成龍未有回答有關卓林和買私人飛機的提問。
■卓林和Andi在多倫多一便利店現身。
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　　吳綺莉的女兒吳卓林上月底於網上拍片表示是成龍的女兒，並與女友Andi因父母恐同而被逼流落加拿大街頭，並自稱患上創傷後壓力症候群，引起軒然大波。成龍昨於內地安徽出席古民居復建區奠基儀式離場時，被追問有關卓林「拍片尋父」的新聞，問到可知卓林在找他時，成龍面帶笑容，舉起雙手似要掩住雙耳，未有回應。問到有關購買私人飛機的事，他亦似未有聽到提問，在十多名人員護送下登車離開。另外，卓林和Andi繼拍片放上網呻無助後，日前被攝得在多倫多士嘉堡一便利店購物。圖：網上圖片

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