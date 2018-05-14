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﻿古仔拍戲受傷痛足一年

2018-05-14 列印
■古仔獲頒獎項表揚他對影圈的貢獻。
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　　古天樂特別提早和媽咪一起慶祝母親節，以便昨晚擔任古巨基的演唱會驚喜嘉賓，事前就先出席第七屆香港薩蘭托國際電影節，領取大會頒發的Salento Cinema Actor Award 2018-City Of Presicce獎，表揚他對電影業貢獻。他亦難忘去年拍戲意外受傷，令頸椎骨移位兼傷及神經，痛足一年呢！

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