  • 2018年5月14日 星期一
  • 27º
  • 86%
熱門： 母親節墮斃機槽古巨基紗布封喉汶川

日報新聞 > 娛樂

﻿千嬅日本買傘慰勞媽咪

2018-05-14 列印
■千嬅為小女孩紥辮仔。
Previous Next

　　楊千嬅昨日為演唱會DVD舉行簽名會，於台上為小妹妹紥辮仔「母愛滿瀉」。問到如何慶祝母親節？千嬅稱活動後會食飯慶祝，又爆兒子Torres畫父母肖像都似「巫婆臉」！剛在日本拍畢無線新劇《多功能老婆》外景的她，在當地買了雨傘作為送給媽媽和奶奶的禮物，感謝她們「湊大我們和孫兒」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd