  • 2018年5月15日 星期二
  • 31º
  • 68%
熱門： 地盤藏屍東鐵線信號系統長毛追數興德代客探監

日報新聞 > 娛樂

﻿模特兒比賽奪季軍 唱歌主持拍劇皆能

2018-05-15 列印
■Aki曾推出唱片《1st》。
■Aki以古裝Look主持《智醒智勁四方城》。
■Aki在09年贏得模特兒比賽季軍。
Previous Next

　　陳綺雯在2009年參加Sony模特兒比賽奪得季軍，之後曾加入亞洲電視，為旗下藝人兩年，2013年約滿後轉到香港電視成為合約藝員，曾拍攝及主持多個綜藝節目。陳綺雯與香港電視約滿後，隨即嘗試在歌唱事業發展，歌曲作品包括有《如果牆會說話》、《輪候急症室》及《等雪》。

　　2014年加盟星娛樂轉戰樂壇推出唱片《1st》，現在亦是諸葛紫岐創立、主要業務包括電影、劇集投資製作、音樂出版、藝人管理及娛樂表演活動的「星韜國際娛樂文化」旗下藝人。圖：資料圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd