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﻿與黎諾懿爭女 ﻿馬明﻿﻿期待咀高Ling﻿

2018-05-15 列印
■高Ling與馬明在新劇演夫妻。
■黎諾懿飾演有型特工。
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　　馬國明、高海寧及黎諾懿昨為TVB新劇《C9特工》試造型，兩男在劇中爭奪高Ling芳心，馬明笑指高Ling的戲服應性感一點，並期待和她有Kiss戲！



　　馬明在TVB新劇《C9特工》演賣菜街市佬，劇內會和黎諾懿爭高海寧（高Ling），並會和高Ling結為夫妻。問到和高Ling可有Kiss戲？馬明笑道：「都期待，暫時未知。」他又笑指演特工的高Ling，戲服不合格，應着得性感一點！

　　身為女主角的高Ling為應付動作戲，未來3個月會好好保重身體，她亦透露，自己鼻腔有良性血管瘤，一星期前入院做了小手術，醫生曾叫她不要太操勞。

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