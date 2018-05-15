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﻿軒仔紅館個唱再加場

2018-05-15 列印
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　　張敬軒昨日宣佈，下月在紅館舉行的個唱再度加場，將首度舉行6場個唱，新宣傳海報亦告曝光，海報中的他伸出Bling Bling脷，拍攝時要舔閃粉上脷，期間要保持伸脷拍攝，每拍完一次都要漱口，軒仔坦言：「呢個Shot幾有難度，因為條脷要伸到好出，又唔可以吞口水，試過幾次Hold條脷太耐而滴咗啲口水出嚟！」



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