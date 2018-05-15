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﻿是枝《小偷》康城首映 觀眾鼓掌九分鐘

2018-05-15 列印
■是枝裕和（中）帶同樹木希林、安藤櫻等現身《小偷家族》首映禮。新華社
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　　康城影展昨日踏入第六日，日本名導是枝裕和執導競賽片《小偷家族》舉行首映禮，導演帶領主演的影后樹木希林、安藤櫻及松岡茉優走紅地氈。今次是是枝裕和第五度參展康城，今次的電影講述無血緣關係的親情故事。電影結束，觀眾站立鼓掌約九分鐘。是枝裕和之後被問到有無信心爭金棕櫚，他回應指這是一個很難答的問題，只稱今次上映十分成功。

　　非競賽法國片《Sink Or Swim》都舉行首映禮，法國影后瑪莉安歌迪娜、去年康城影后戴安古嘉亦有撐場。

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