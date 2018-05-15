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﻿陳茵媺恨演核突角色

2018-05-15 列印
■陳茵媺在《某日某月》中飾演老師。
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　　陳茵媺於英皇電影《某日某月》中飾演造型老套的「魯老師」，她表示自己向來有戲癮，當日剛誕下三女凱婷不久，導演就約她出來傾劇本；由於對角色十分有興趣，所以茵媺特意改早機票返港開工，雖然對演戲充滿熱誠，但她會盡量平衡家庭與事業。

　　陳茵媺笑言為符合角色，導演讓她的造型帶點土氣，「我完全不介意，愈核突愈好，後來又設計了一副眼鏡給我，想大家認不到我嗎？那就對了！我覺得要給觀眾新鮮感，也更易投入角色。」

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